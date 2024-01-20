أيمن حسين يغيب عن مباراة العراق وفيتنام بسبب تمزق عضلي

2024-01-20 19:44:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، إصابة لاعب خط الهجوم ايمن حسين بتمزق عضلي، مبينا أنه سيغيب عن المباراة القادمة ضد منتخب فيتنام ضمن تصفيات كأس اسيا.

وحقق منتخب العراق انتصارا تاريخياً على نظيره الياباني 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، في اللقاء الذي أقيم على استاد المدينة التعليمية، وشهد تألق اللاعب أيمن حسين (27 عاما)، لكنه اصيب مع نهاية شوط المبارة الاول مما اضطر كاساس الى تبديله بمهند علي.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب فيتنام يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا.



