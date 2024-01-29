القضاء يناقش مع واشنطن عقوبات الخزانة على الأشخاص والشركات العراقية

2024-01-29 08:06:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الاثنين 29 /1 /2024، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السيد براين نيلسون، بحضور القائم باعمال بعثة الولايات المتحدة في العراق السيد ديفيد برجر والملحق العدلي في السفارة الامريكية السيدة إلين اندريزي والوفد المرافق له.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى انه "ناقش الطرفان الإجراءات القانونية والعقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بخصوص الأشخاص والشركات العراقية".