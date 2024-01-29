بينها بغداد اليوم.. أربيل تخاطب الحكومة الاتحادية وتستعين بأربعة مصادر: هل لديكم قائمة؟

2024-01-29 11:06:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان ‏بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، انه ‏منذ افتعال المشاكل حول رواتب موظفي إقليم كردستان هنالك مواضيع جديدة يتم وضعها أمام حكومة الإقليم شرطاً لإرسال رواتب وحقوق الشعب بينما قدمنا كل شيء بوضوح إلى الحكومة الاتحادية!.

وقال هوراماني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، اننا نتساءل: "تُرى هل لدى أحدهم قائمة بالميليشيات التي تهاجم إقليم كردستان؟، ولكن السؤال الذي يخطر في البال هنا! وهل هذا النوع من الشفافية والوضوح، الذي يريدونه منا، متوفر من جانبهم؟".

وأكمل، انه" في ‏بحث بسيط لأربعة مواقع إخبارية من عدد من المصادر الإعلامية الموثوقة:

‏الجزيرة، 20٪ من رواتب العراق تذهب إلى موظفين وهميين بأجر، أي نحو 10 مليارات دولار سنويا، وهو أكثر من رواتب جميع رواتب إقليم كوردستان.

‏الحرة: 300 مليار دولار في العراق للمشاريع والرواتب الوهمية

‏بغداد اليوم: في قائمة المتقاعدين العراقيين هناك 22 ألف موظف وهمي إجمالي رواتبهم 800 مليار دينار، من خزينة الدولة.

وأشار الى انه" في عام 2014، اعترفت الحكومة العراقية بأن 50 ألف جندي عراقي وهمي يتلقون رواتبهم من الخزينة العراقية، فهل ‏هل لدى أي شخص قائمة بالميليشيات التي تهاجم إقليم كردستان؟، لافتا الى انه" "إذا كان الأمر يتعلق بالفساد، فيجب تعليق رواتب الموظفين في جميع المحافظات العراقية.