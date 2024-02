مزاد ضخم على "منديل ميسي": دونت عليه الصفقة الأهم بتاريخ كرة

شفق نيوز/ تبقى صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة إحدى أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم، والأغرب من ذلك أن تفاصيلها كتبت على منديل ورقي.

وأعلنت دار مزادات بونهامز البريطانية، أن المنديل الذي وقع عليه ليونيل ميسي عقده الأول لينضم إلى برشلونة وهو بعمر 13 عاما سيباع في مزاد في مارس / آذار المقبل.

وسيبدأ المزاد بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).

وأشارت شبكة "La Vanguardia" الإسبانية إلى أن وكيل أعمال ميسي السابق هوراسيو جاجيولي، احتفظ بالمنديل لمدة 24 سنة كاملة، ولكنه قرر الاعتماد على شركة بونهامز لبيعه في الفترة ما بين 18 إلى 27 مارس/ آذار القادم.

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر/ كانون الأول 2000، حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع خورخي ميسي والد ميسي إضافة لوكيل أعماله هوراسيو جاجيولي، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ كرة القدم، بعدما وجه ريشاك دعوة إلى والد ميسي لتناول وجبة الغداء بسبب مخاوفه بشأن عدم استجابة اللاعب بعد خوض ميسي لاختبارات أولية مع النادي الإسباني.

وكتب على المنديل الخاص بنادي بومبيا للتنس: "إنه في 14 ديسمبر 2000 في برشلونة وبحضور السادة مينجيلا وهوراسيو، وافق كارليس ريشاك المدير الرياضي لنادي برشلونة بموجب هذا، وتحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي أراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب ليونيل ميسي بشرط أن يتم ذلك بالمبالغ المتفق عليها".

وتم التوقيع رسميا على الاتفاق، التي صادق عليه رئيس النادي آنذاك جوان جاسبارت في نفس الليلة.

وبعد شهر، أكمل برشلونة إجراءات التوقيع مع ميسي لبدء رحلته التي استمرت 20 عاما في النادي الكتالوني.

وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.

ℹ️ | LaVanguardia Messi's first contract with Barcelona, signed on a napkin, will be auctioned on March 18th. Starting price: €350,000, expected to reach up to €650,000. pic.twitter.com/W7glzrYZeI