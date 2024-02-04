الإطار التنسيقي: ننتظر اتفاق الكتل السنية لاختيار رئيس البرلمان وليس قرار المحكمة الاتحادية

2024-02-04 11:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز، يوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول الجلسة الأولى لاختيار رئيس البرلمان، لا يؤثر على جلسة انتخاب الرئيس، مبيناً أن الإطار ينتظر فقط اتفاق الكتل السنية على اختيار بديل جديد للرئيس.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي ينتظر توصل الكتل السنية إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح متفق عليه لمنصب رئيس مجلس النواب، ليقول بعدها الإطار التنسيقي كلمته بشأن مرشح المكون السني".

وأضاف، أن "مجلس النواب لا ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس المجلس"، مبينا ان "قرار المحكمة لم يبطل لغاية الان الجلسة الاولى انما ينظر لها".

وأكد أن "مجلس النواب سيصوّت على انتخاب رئيس المجلس بعد توصل الكتل السنية إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح متفق لمنصب الرئيس".

وكان مجلس النواب العراقي، قد عقد جلسته الاعتيادية في 27 كانون الثاني الماضي، برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي، لكنه قرر تأجيل الفقرة الأولى من جدول أعماله الخاصة بـ(انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق بأربع دعاوى تتعلق بالجلسة الفائتة التي أخفق فيها البرلمان من انتخاب رئيس جديد لها، وكذلك بشرعية بعض المرشحين لهذا المنصب.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة.