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العراق يوقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي مع الأردن لصالح قضاء الرطبة

العراق يوقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي مع الأردن لصالح قضاء الرطبة
العراق يوقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي مع الأردن لصالح قضاء الرطبة
2024-02-11 20:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

وقعت وزارة الكهرباء، التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي (العراقي _ الأردني ) لصالح قضاء الرطبة غرب الأنبار . وذكرت الوزارة في بيان، أن “خطواتُ مهمةُ وواقعية وقابلة للتنفيذ تنجزها وزارة الكهرباء بشكل جدي ، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الإعتماد على الغاز والوقود الأحفوري ، وتحقق من خلالها وثوقية الشبكة ، وتبادل منفعة الطاقة ، حيث […]

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