2024-02-11 20:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

وقعت وزارة الكهرباء، التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي (العراقي _ الأردني ) لصالح قضاء الرطبة غرب الأنبار . وذكرت الوزارة في بيان، أن “خطواتُ مهمةُ وواقعية وقابلة للتنفيذ تنجزها وزارة الكهرباء بشكل جدي ، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الإعتماد على الغاز والوقود الأحفوري ، وتحقق من خلالها وثوقية الشبكة ، وتبادل منفعة الطاقة ، حيث […]

ظهرت المقالة العراق يوقع التعديل الأول لعقد الربط الكهربائي مع الأردن لصالح قضاء الرطبة أولاً على ايرث نيوز.