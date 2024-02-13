مسرور بارزاني وأردوغان يبحثان وضع العراق والمنطقة وعلاقات انقرة وأربيل

2024-02-13 15:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة دبي الإماراتية، بحضور وزراء الخارجية، والدفاع، والموارد الطبيعية والتجارة الأتراك، على هامش القمة العالمية للحكومات التي ترعاها الامارات.

كذلك شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وامس الإثنين، ألقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كلمة مهمة في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، دعا فيها إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه.