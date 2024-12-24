بارزاني يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد ويؤكد على تعميق ثقافة التآخي

2024-12-24 19:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، المسيحيين في إقليمكوردستان والعراق والعالم بأعياد الميلاد ورأس الجديدة، مؤكداً على أهمية تعميقثقافة التآخي.

وقالبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بمناسبة حلول رأس السنة الميلاديةالجديدة وميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، أتوجه بأحر التهاني وأطيب التبريكاتإلى جميع الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً لهمالسعادة والسلام".

وأضاف"في هذه المناسبة، أؤكد على أهمية تعميق ثقافة التعايش والتآخي بين مكوناتكوردستان. وآمل بأن يحتفل أخواتنا وإخوتنا المسيحيون بجميع أعيادهم ومناسباتهمالسعيدة في أجواء من الأمن والوئام والطمأنينة".

وتابع"آمل بأن تكون هذه المناسبة بدايةً لترسيخ السلام والهدوء والاستقرار فيمنطقتنا والعالم أجمع".