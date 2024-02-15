النزاهة تضبط 7 موظفين في صحة صلاح الدين اختلسوا 4 مليارات دينار

2024-02-15 16:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن ضبط سبعة متهمين في دائرة صحة صلاح الدين، بينهم مسؤولون؛ لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرف وهمية بقرابة أربعة مليارات دينار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى دائرة صحة المُحافظة، وبعد إجراء التحري وجمع الأوليات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المشتكين المتضررين، تمكن من ضبط كلٍّ من مدقق الدائرة ومحاسب الخطة الاستثمارية فيها؛ لاختلاسهما مليارين و563 مليوناً و400 دينار.

وبينت أن المبلغ المذكور تم صرفه كمستحقات مالية مترتبة بذمة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهلية، مشيرة إلى أن المبلغ تم صرفه لشخص آخر غير المدير المفوض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزة طبية متعددة الأغراض للدائرة.

وأكد أن عملية الصرف تمت بموجب تخويل مزور دون علم المدير المفوض للشركة المجهزة أو حضوره.

وفي عملية منفصلة في الدائرة نفسها، أشار المكتب إلى ضبط مسؤول الشعبة القانونية في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيم عقود ووصولات شراء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في محافظة نينوى في العام 2020؛ لتجهيز مواد طبية ومختبرية خاصة بجائحة كورونا بمبلغ ملياراً و308 ملايين و499 ديناراً، موضحاً أن معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنة الاستلام وفحص المواد المجهزة.

وتابعت أنه تم خلال العملية ضبط متهمين اثنين من أصحاب الصيرفات؛ لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصي دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صرفت لهم تلك الأموال، مضيفة أن قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين السبعة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.