2024-02-21 19:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، وجود علاقة شخصية "قوية" مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجه "بغداد واربيل" تحل "باتصال هاتفي واحد"، فيما لفت إلى أن الاستفتاء على استقلال الإقليم جاء بـ"خيبات أمل" مستمرة حتى الآن.

وقال نيجيرفان بارزاني في لقاء مع قناتي "العربية والحدث"، تابعته وكالة شفق نيوز، "لا شك في أن رئيس الوزراء العراقي لديه النية الحسنة لجميع العراق بكوردهم وعربهم ومسيحييهم وكل الأطياف الأخرى، وبعد أن أصبح رئيساً للوزراء ركز على الخدمات وكيفية تطوير الاقتصاد في هذا البلد وهذان أمران اساسيان للعراق، ولديه رؤية واضحة وهي أنه يريد الانتقال بالعراق إلى مرحلة مختلفة".

وأضاف بالقول "لكن إلى أي حد يتم دعم رئيس الوزراء؟ أرى بأن ذلك قليل جدا، نحن ككورد دعمناه ونستمر في ذلك، لأن رؤية رئيس الوزراء تخدم العراق كله وليس الكورد فقط، هذه الرؤية تصب في صالح جميع مكونات العراق"، مبينا أن "الذي نراه نحن من رئيس الوزراء هو أنه لا يميز بين مكونات العراق".

وتابع رئيس إقليم كوردستان قائلا، "يعاني العراق من مشكلة أزمة ثقة كبيرة، فبعد 2003 أسسنا نظاما للعراق وقلنا إن نظامنا نظام اتحادي، لكن اليوم وبعد مضي نحو 20 سنة، منذ 2003 إلى الآن، فإننا في الحقيقة لا نعرف ما هو نظام الحكم ونظام الإدارة في العراق"، مبينا ان "تصرفات بغداد مع الإقليم مركزية فوق العادة وبعد عشرين سنة لم يتم لحد الآن تطبيق النظام الاتحادي في العراق كنظام للإدارة، والسبب في عدم حل هذه المشاكل لا يكمن في الاشخاص انما أصلاً في الفكر".

وأوضح بارزاني أن "النظام في الدستور اتحادي، ولكنه في التطبيق مركزي جداً، وهذا يجب أن يحسم"، مشددا على أن "الذي يمارَس الآن ضد إقليم كوردستان لا علاقة له ولا صلة بأي نظام اتحادي على مستوى العالم، والمشكلة تبدأ من هنا".

وتابع، "في عام 2003 وبعد سقوط صدام قمنا نحن الكورد بما امكننا، وقام المرحوم جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني بكل ما أمكنهما ليبقى العراق موحداً، وقد بلغ ذلك حد قيامنا بإرسال قوات البيشمركة لحماية أمن بغداد في تلك الأوقات الصعبة، فعلنا ذلك أيضاً".

وابدى بارزاني عدداً من التساؤلات عن الوضع العراقي بالقول "السؤال الجوهري في كوردستان في الوقت الراهن هو: إلى أين نحن ماضون؟ ما هي وجهة مستقبل هذا البلد؟ فالوضع الذي نعيشه اليوم في العراق هو نفس الوضع الذي كنا نعيشه قبل سنة 2003 ولكن أمريكا قالت لنا حينها إن ما سيتحقق هو الديمقراطية والفدرالية، فقمنا نحن الكورد بما يجب علينا من اجل العراق. والآن، على اخواننا في بغداد ان يفكروا بجد بأنه يكفي ما يكيلونه للإقليم من اتهامات، ويتوقفوا عن الزعم بأن الإقليم انفصالي وأن الإقليم يريد كذا وكذا. كلا، الإقليم لا يريد الانفصال عن العراق وليس إنفصالياً، بل الإقليم يطالب بحقوقه".

وبشأن مسألة الاستفتاء الذي أقامه الإقليم عام 2017 أوضح بارزاني "حتى مسألة الاستفتاء عندما تم اجراؤه كان بسبب خيبة الأمل تجاه بغداد، ولولا خيبة الامل هذه لما حدثت الكثير من الأمور، وخيبة الأمل هذه لا تزال قائمة، ونحن نتمنى دائما، عندما تتشكل حكومة جديدة أن نصبح جزءاً منها على أمل وضع الحلول لهذه المشاكل، لكن الحلول صعبة".

وتابع بالقول أن "رئيس الوزراء كشخص يسهل الأمور كثيرا، فعندما تواجهنا مشكلة نحلها من خلال اتصال هاتفي واحد بيننا، ولكن هذا الموضوع ليس متعلقا بشخص رئيس الوزراء بل بنظام التفكير، واخوتنا في بغداد عليهم ايلاء اهتمام جدي بهذا الموضوع والعمل عليه من اجل وحدة العراق والتعايش المشترك داخل هذه الجغرافيا التي تسمى العراق، نحن مستعدون من اجل ذلك".