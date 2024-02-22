وزير الداخلية يوجه بتشكيل مركز إعلامي خاص بمديرية المخدرات والمؤثرات العقلية

2024-02-22 00:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، بتشكيل مركز إعلامي خاص بمديرية المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدد الشمري خلال اجتماع الأمر الديواني لتنسيق الجهد الأمني والاستخباري لمكافحة المخدرات، بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، على "الحفاظ على الاستقرار والعمل على زيادة مستواه".

وأضاف "وجّهنا بتشكيل مركز إعلامي خاص بمديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، ومتابعة أي معلومة عن المخدرات تأتي من جميع الأجهزة الأمنية".

وأكد على "تكثيف الجهود لإلقاء القبض على تجار المخدرات كافة والمطلوبين بقضايا المخدرات ومروجيها".

وعد وزير الداخلية "آفة المخدرات هي التهديد الأول ويجب القضاء عليها بشكل كامل وإكمال قاعدة البيانات عن تجارها".