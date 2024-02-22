2024-02-22 00:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي تعرض لمحاولة اغتيال. وقالت القناة 14 إن الهجوم الذي استهدف أدرعي نفذ قبل شهر، في رعنانا شمالي تل أبيب. وأوضحت أن شخصا هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسكين، إلا أن أدرعي نجا من الهجوم. وكانت رعنانا شهدت في 15 يناير الماضي عملية دهس وطعن نفذها فلسطينيان بالتنسيق بينهما، مما […]

ظهرت المقالة إعلام إسرائيلي: نجاة أفيخاي أدرعي من محاولة اغتيال أولاً على ايرث نيوز.