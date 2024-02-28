القضاء العراقي يحكم بإعدام خمسة تجار مخدرات ثلاثة منهم أجانب وسجن آخر

2024-02-28 15:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأربعاء، أحكاماً بإعدام خمسة مدانين بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة، فيما أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً جنائياً بحق تاجر مخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأجنبية، يعملون في تجارة المخدرات (كبتاغون) في محافظة المثنى، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها إلى دول الجوار".

وأضاف أن "الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

وفي السياق، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات وغرامة 20 مليون دينار بعدما تمت إدانته بالمتاجرة بمادة الكريستال المخدرة واعتقاله في حي الجمعيات وسط المحافظة العام الماضي".

وبين المصدر، أن " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".