الزراعة: شحنة العجول القادمة من البرازيل خالية من الأمراض       

2024-03-02 18:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن شحنة العجول المزمعة والقادمة من البرازيل خالية من الأمراض وستذبح على الطريقة الشرعية داخل العراق. وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في حديث صحفي تابعته إيرث نيوز إن “دائرة البيطرة شكلت فريقا طبيا متخصصاً لفحص شحنة العجول القادمة من البرازيل للعراق لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض […]

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