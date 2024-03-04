شوارع قضاء الاصلاح بعد النزاع العشائري الدامي أمس (صور)

2024-03-04 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خلت شوارع قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار، مساء اليوم الإثنين (4 آذار 2024)، من السكان بعد فرض حظر التجوال من قبل القوات الأمنية.

وتسبب نزاع عشائري دامٍ بين ال عمر وال رميض في قضاء الاصلاح في ذي قار، مساء امس الأحد بمقتل مدير استخبارات ذي قار، وإصابة 10 أشخاص معظمهم من القوات الأمنية، فيما شنت الداخلية حملة ادت لاعتقال اكثر 100 شخص من طرفي النزاع حتى الآن ومصادرة العديد من الأسلحة.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باستمرار عمليات فرض الأمن في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار وزيادة نطاقها.

كما وجه، بالقبض على جميع المطلوبين للقضاء وضبط كل أنواع الأسلحة والتعامل بشدة وحزم في فرض الأمن هناك.