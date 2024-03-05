2024-03-05 15:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ 4 من تجار الاثار والبشر بمحافظتي بغداد وميسان من بينهم امراة. وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، “بعملية نوعية واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الاطاحة بمتهمين اثنين يتاجران […]

ظهرت المقالة الاستخبارات والأمن تطيح بـ4 من تجار الآثار والبشر بمحافظتي بغداد وميسان من بينهم امرأة أولاً على ايرث نيوز.