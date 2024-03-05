2024-03-05 17:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعتقل الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، متهما قام بعمليات ابتزاز ونصب على ذوي موقوفين. وذكر الحشد في بيان تلقته إيرث نيوز أن “مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط بهيئة الحشد تمكنت من إلقاء القبض على عنصر قام بعدد من عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال على ذوي الموقوفين لدى هيئة الحشد الشعبي”. وأضافت، أن “العملية […]

ظهرت المقالة الحشد يعتقل متهما قام بعمليات ابتزاز ونصب على ذوي موقوفين أولاً على ايرث نيوز.