السوداني: نحتاج إلى إيقاف استقطاعات السلف والقروض للمواطنين والمتقاعدين خلال شهر واحد

2024-03-05 20:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (5 آذار 2024)، الحاجة إلى إيقاف استقطاعات السلف والقروض للمواطنين والمتقاعدين خلال شهر واحد.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم "على الأجهزة الأمنية الاهتمام بوجبات الإفطار للمنتسبين" مضيفا" اطلعنا يوم أمس على الواقع الخدمي والمشاريع المنفذة في نينوى".

ولفت الى ان "قرار إنهاء ملف النازحين يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة".

وشدد السوداني "يجب تقديم الخدمات للمواطنين بعيداً عن التمييز والولاءات".