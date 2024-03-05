الرافدين يعلن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف لشهر رمضان

2024-03-05 20:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (5 اذار 2024)، تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف لشهر رمضان بعد توجيه من رئاسة الوزراء.

وقال المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، وبالنظر لقرب حلول شهر رمضان المبارك، نعلن عن تأجيل استيفاء الأقساط الشهرية للسلف من الموظفين المدنيين والعسكريين لشهر رمضان المبارك".

واضاف، ان "التأجيل سيكون لشهر واحد فقط".



