2024-03-06 21:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، بان ائتلافه خاطب بقية القوائم السياسية وابلغها باسم مرشحه لمنصب محافظ ديالى.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصب محافظ ديالى بات استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق رؤية الاطار التنسيقي وتم توجيه رسالة بهذا الاتجاه لكافة القوائم السياسية سواء ضمن الاطار او القوائم الاخرى في مجلس المحافظة".

وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون طرح اسم وضاح التميمي وهو شخصية اكاديمية معروفة لمنصب محافظ ديالى لكن بالمقابل هناك اسماء اخرى في جعبة الائتلاف اذا لم يمرر لكنه يبقى المرشح الابرز لهذا المنصب ولأسباب متعددة".

واشار الى انه "يأمل ان تعقد جلسة خلال 72 ساعة لحسم تشكيلة حكومة ديالى المحلية"، متوقعا بان "تكون الاعتراضات محدودة خاصة وان ائتلافه ليس لديه جناح مسلح ويدعو الى تقوية مؤسسات الدولة لذا فان تمرير التميمي سيكون بسلاسة وفق توقعاته".

واصبح منصب محافظ ديالى، عقبة كبيرة امام انهاء تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة جنبا الى جنب مع كركوك، مقابل 13 محافظة اخرى انهت تشكيل حكوماتها المحلية منذ اسابيع.

وطرح هادي العامري مرشح تسوية قبل ان يقوم بسحبه نتيجة لعدم موافقة عمره للعمر القانوني المطلوب، مقابل حراك عشائري من بني تميم يرفض خروج المنصب من خارج دائرتهم.

ولا يوجد رأي سني واضح حتى الان حول تحويل منصب ديالى الى دولة القانون، خصوصا وان القوى السنية ترى امكانية ان يدخلوا على خط الحصول على منصب محافظ ديالى بعد حصولهم على عدد مقاعد مساوٍ للمقاعد الشيعية.