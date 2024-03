2024-03-09 11:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت قوات الشرطة الاتحادية عملياتها الأمنية للتفتيش عن الاسلحة غير المرخصة ومطاردة المطلوبين للقضاء في قضاء الشطرة شمال الناصرية. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته شبكة اخبار الناصرية، استمرارا للعمل بتوجيهات وزارة الداخلية وبمتابعة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح العامري لحصر السلاح بيد الدولة وفرض الأمن والنظام في...

The post بالصور: الشرطة الاتحادية تنفذ عملياتها الامنية قي قضاء الشطرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.