2024-03-12 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء 12 مارس، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 23 سنتاً إلى 82.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد الخام الأميركي […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع قبيل صدور تقارير شهرية من عدة جهات عن توقعات الطلب على الخام أولاً على ايرث نيوز.