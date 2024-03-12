2024-03-12 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مسؤول حكومي عراقي لوكالة “رويترز” إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء وجود التحالف العسكري في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. وبدأت واشنطن وبغداد في يناير الماضي محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، والذي تشكل عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم […]

ظهرت المقالة مسؤول عراقي يرهن إنهاء التحالف الدولي بالانتخابات الأمريكية أولاً على ايرث نيوز.