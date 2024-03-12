2024-03-12 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تنفيذ قرارها المتعلق بمستحقات موظفي إقليم كردستان، فيما دعت للإسراع بتحقيق عملية التوطين. وذكر إعلام المحكمة الاتحادية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تعليقاً على الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تدعو للإسراع بتحقيق عملية توطين رواتب موظفي الإقليم أولاً على ايرث نيوز.