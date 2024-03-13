2024-03-13 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحدث الفنانة السورية أصالة نصري عن مواضيع متنوعة تتعلق بحياتها الشخصية، وعن علاقتها بوالدها الراحل، وتجربتها مع الأدوية النفسية، وخلال مقابلتها مع الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة ياسمين صبري في “بودكاست بيج تايم”، كشفت أصالة أنها تحب الحديث مع مدرب التنمية البشرية الخاص بها لمساعدتها على فهم مشاعرها وتجميع شمل نفسها المتناثرة. وفيما […]

ظهرت المقالة أصالة: هناك قاسم مشترك بيني وبين أحلام.. لكنني لا أعرفه أولاً على ايرث نيوز.