مشرف كرة زاخو: أهمية المباريات تكمن في قوة الفريق المنافس

2024-03-13 12:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مشرف فريق زاخو لكرة القدم، طه زاخولي، أن قوة المباريات وأهميتها تعتمد على قوة الفريق الخصم ، مبيناً عزم أبناء الخابور على تحقيق الفوز أمام الشرطة والتأهل الى الأدوار المقبلة من مسابقة الكأس.وقال زاخولي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" مواجهة فريق الشرطة لا تخلو من الصعوبة باعتباره أحد الأندية الكبيرة ويلعب بروح البطل ويمتلك لاعبين جلهم من ممثلي المنتخب الوطني "، مشيراً الى أن" قوة المباراة وإثارتها تعتمد على الفريق المنافس وقوته ".وأضاف زاخولي أن" مباريات بطولة الكأس تحظى بأهمية للنادي لذا ركز الجهاز الفني على رفع العامل الفني والنفسي للاعبين قبل خوض اللقاء رغبة في تحقيق نقاط المباراة والتأهل الى الدور المقبل وتقديم مستوى يليق بسمعة زاخو".