الجوية يرفع شعار الفوز لمواجهة ألتين أسير بدوري أبطال آسيا

2024-11-27 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يلتقي فريق القوة الجوية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مضيفه ألتين أسير التركمانستاني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا2.

ويرفع الصقور شعار لا بديل عن الفوز سعياً لتحقيق النقاط الثلاث التي تؤهله للمنافسة على بطاقتي التأهل الى الدور الثاني .

ويرى الجهاز الفني للصقور بقيادة المدرب القطري وسام رزق، أن حظوظ الفريق جيدة في تحقيق الفوز عطفاً على الفوارق الفنية وعامل الخبرة في ظل تواجد العديد من اللاعبين الجيدين، كما يمتلك المدرب رؤية واضحة بشأن المنافس، عطفاً على لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد.