العميد يسعى لتكرار سيناريو الدوري أمام النوارس من بوابة الكأس

2024-03-13 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد المنسق الإعلامي لنادي كربلاء الرياضي مسلم الركابي، أن العميد سيدخل مواجهة اليوم أمام الزوراء بروحية جديدة تحت قيادة المدرب جاسب سلطان.وقال الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" مواجهة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين"، مبيناً أن" المدرب يسعى الى إعادة ترتيب أوراق الفريق بعد النتائج السلبية التي تعرض لها في آخر مبارياته في الدوري".وأضاف الركابي، أن" المدرب ركز خلال اليومين الماضيين على الجانب النفسي للاعبين بالإضافة الى بعض الجوانب التكتيكية والفنية تحضيراً لمواجهة الزوراء التي تعد في غاية الأهمية والحساسية بخروج المغلوب، وسعياً لتحقيق الفوز وتكرار سيناريو الدوري ".وتولى المدرب جاسب سلطان مهمة تدريب الفريق الكربلائي خلفاً للمستقيل حسام فوزي.