تعرف على نتائج 9 مباريات في الدوري العراقي المؤهل للممتاز

2024-03-13 19:12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الأربعاء تسع مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات التسع، عن فوز فريق السماوة على الصويرة بنتيجة 5 – 0، وفوز فريق الصادق على الكوت بنتيجة 4 – 1، وفوز فريق الموصل على جديدة الشط بنتيجة 4 – 1.

كما وفاز فريق الصليخ على الخضر بنتيجة 3 – 1، وفاز الفرات على الكفل بنتيجة 2 – 1، وفاز الكاظمية على الأمواج الموصلي بنتيجة 2 – 1، وفاز الحشد الشعبي على العلم بنتيجة 2 – 0.

إلى ذلك، حقق فريق بلدية الموصل فوزاً على الحويجة بنتيجة 2 – 0، في حين تعادل فريق النعمانية مع نظيره الجوهرة إيجابياً بنتيجة 1 –1.