القضاء العراقي يصدر أحكاما بحق تاجر مخدرات ومسؤول محلي

2024-03-14 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان تم ضبط بحوزته 355 غراماً من مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/ أولاً مــن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي صلاح الدين، أصدر محكمة الجنايات بالمحافظة، حكما بالحبس الشديد ثلاث سنوات بحق مدان لإضراره عمدا بأموال الدولة.

وقال إعلام القضاء في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الدولة.

وأوضح، أن "المدان خلال عمله مدير تخطيط ديوان محافظة صلاح الدين قام بالصرف على (63) مشروع بكلفة تسعة وخمسون مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وتسعون الف دينار لم يكن مصادقا عليها".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".