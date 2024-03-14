الجهد الخدمي يعلن تسليمه 2300 رحلة إلى تربية صلاح الدين

2024-03-14 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الخميس، تسليمه 2300 رحلة مدرسية إلى مديرية تربية صلاح الدين.وذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في ملف الرحلات المدرسية قام فريق الجهد الخدمي والهندسي بإيصال 2300 رحلة مدرسية إلى تربية محافظة صلاح الدين".وقال ممثل الفريق محمد باقر موسى- بحسب البيان- إن "المناطق المشمولة ضمن خطة توزيع هذه الكمية هي آمرلي وبلد وسامراء والضلوعية والدور وشرق تكريت وبيجي والشرقاط والأطراف الأخرى".ونبه موسى، بأنه "تم التباحث مع مدير عام التربية في صلاح الدين حول الاحتياجات من الرحلات والسبورات"، مشيراً، إلى أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي وعبر جهد الحشد الشعبي أنتج ما يقارب 77 ألف رحلة مدرسية ووزعها حسب طلب المديريات واحتياجاتها".وأضاف، أننا "تلقينا عميق الشكر والامتنان من ملاك المديرية والمناطق التي تم التوزيع فيها خاصة منطقة آمرلي ولمسنا تثمين موقف الجهد الخدمي والهندسي في هذا الملف".