2024-03-15 14:06:01 - المصدر: واع

بغدادـ واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، المباشرة بتوزيع 4 ملايين دينار لكل أسرة عائدة حديثا إلى قضاء سنجار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، باشرت كوادر الوزارة بتوزيع (صكوك) المنح المالية للأسر العائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة".

واضاف ان"هذه المبادرة تأتي، تشجيعا للأسر النازحة على العودة الطوعية قبل موعد إغلاق مخيمات النزوح في 30 من شهر تموز المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع انه"سيتم شمول بقية الأسر التي ستترك المخيمات وتعود إلى مناطقها بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة".