2024-03-16 11:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:زادت مناسيب المياه بعد ليلة ممطرة لتنعش اهوار قضاء الجبايش مما يزيد سبل العيش لدى السكان المحليين.انتهى

