بارزاني يأسف من محاولات داخل الدولة العراقية لمحو حقوق الشعب الكوردي

2024-03-16 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، عن أسفه إزاء محاولات قائمة داخل الدولة العراقية لمحو حقوق الشعب الكوردي.

جاء ذلك في مدونة له على موقع "إكس - تويتر سابقا" في ذكرى مرور 36 عاما على القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة.

وكتب الزعيم بارزاني في مدونته إن "جريمة الهجوم الكيميائي على حلبجة دليل على القمع والعقلية اللاإنسانية التي يعاني منها اعداء الشعب الكوردي، الذين وبعد مرور ستة وثلاثين عاماً على مأساتها يحاولون اليوم في الدولة العراقية ومع الاسف محو حقوق الشعب الكوردي وانكارها".

وفي 16 مارس/آذار 1988 حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة لمدة خمس ساعات وألقت خليطا من غاز الخردل والسارين وغازات الأعصاب. وخلف القصف خمسة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف الجرحى.

وفي يناير/كانون الثاني 2010 حكم بالإعدام على علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيمياوي" ابن عم الرئيس صدام حسين، ونفذ فيه لمسؤوليته عن هذه المجزرة.

ووقع الهجوم الكيماوي على حلبجة، في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات.

وكان الهجوم الكيميائي، والذي يعرف بالإبادة الجماعية، أكبر هجوم كيمياوي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرق واحد وهم (الكورد) وهو أمر يتفق مع وصف (الإبادة الجماعية) في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.