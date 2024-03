اصابة مواطن صيني في قضاء الرفاعي أثر سقوطه من احد المباني قيد الانشاء

2024-03-16 17:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن اصابة احد المواطنين الصينين يعمل في احد المدارس ضمن الاتفاقية الصينية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان مواطنا صينيا يعمل في احد المباني المدرسية بقضاء الرفاعي تعرض لاصابات أثر سقوطه من المبنى.واضاف، ان المواطن يبلغ من العمر 45 عام وتم نقله الى...

