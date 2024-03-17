بينهم منتسبين أمنيين.. مصرع وإصابة 5 اشخاص بحوادث مختلفة في ذي قار

2024-03-17 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحوادث مختلفة بينهم 3 من منتسبي شرطة النفط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع غربي الناصرية، نتيجة انقلاب عجلة صالون، حيث أدى الحادث إلى إصابة 3 اشخاص كانوا على متنها يعملون شرطة نفط في حقل (الگطيعة) النفطي"، لافتا إلى أن "المصابين تم نقلهم لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، كما ان" امرأة في الأربعينات من عمرها توفيت نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها بقرية ال سليمان في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

واضاف المصدر، ان" مسلحين مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية، وأصابوا أحدهم بعدة رصاصات، دون معرفة دوافع الهجوم المسلح"، موضحا انه "لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية ".