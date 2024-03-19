2024-03-19 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الحزب الديموقراطي بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن يستغل المهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات. وقال ماسك في مقابلة مع الصحفي دون ليمون: “إذا نظرت إلى القاعدة الانتخابية بدون المهاجرين غير الشرعيين، أعتقد أنه ستكون هناك خسارة كبيرة للولايات الزرقاء (الولايات الداعمة للحزب الديموقراطي) بحوالي 20 مقعدا في […]

ظهرت المقالة ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات أولاً على ايرث نيوز.