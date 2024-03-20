رئيس الجمهورية يسلم محافظ صلاح الدين مرسوم تعيينه الجمهوري

2024-03-20 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

سلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل مرسوم تعيينه الجمهوري.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل".

واضافت ان "رشيد سلّم المحافظ المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين، كما هنأه بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، واعرب عن أمنياته له بالتوفيق في مهام عمله".

وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأهيل البنية التحتية للمحافظة وأهمية التعاون بين المواطن والمسؤول لترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة".

بدوره، قدّم المحافظ شرحا عن خططه المستقبلية والبرنامج الذي تم إعداده للنهوض بواقع الخدمات وإنجاز المشاريع لاستكمال عملية التنمية والبناء في المحافظة.