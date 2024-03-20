تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة أستراليا في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

2024-03-20 20:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تشكيلة المنتخب لمواجهة المنتخب الأسترالي الأولمبي ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تألفت التشكيلة من وسام علي، ومحمد غالب، وموسى علاء، وسجاد فاضل، وسجاد مهدي، وعلي صادق، وحيدر عبد الكريم، وهولكرد قيس، وأموري فيصل، وكرار جعفر، ومصطفى قابيل.

يذكر أن منتخب شباب العراق حلّ بديلاً عن المنتخب الأولمبي العراقي الذي اعتذر مدربه راضي شنيشل عن المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، بسبب اقتراب مشاركة الأولمبي العراقي في منافسات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس.