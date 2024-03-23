ثلاثة انتصارات وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2024-03-23 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة (13) للمجموعة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق البحري على ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 4-1.

وتعادل فريقا نادي الصناعات الكهربائية مع ضيفه نادي الديوانية سلبياً من دون أهداف، أما فريق الرمادي فقد حقق فوزاً على ضيفه فريق الغراف بنتيجة 2-1.

وتعادل فريقا نادي الصناعة وضيفه نادي الكوفة ايجابياً بنتيجة 1-1، واخيراً حقق فريق ديالى فوزاً على ضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-0.