الأنواء: الأمطار ستستمر إلى يوم غد الإثنين وستعود الأجواء للصحو الثلاثاء

2024-03-24 19:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الأحد، (24 آذار 2024)، استمرار الامطار إلى يوم غد الإثنين على ان تعود الأجواء للصحو الثلاثاء.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري للوكالة الرسمية، إن "الأمطار الحالية جاءت نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر حسب التقرير الذي صدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة بتأثر البلاد بالأمطار".

وأضاف، أن "الأمطار شهدت غزارة شرقي البلاد وكذلك كانت خفيفة إلى متوسطة ببعض محافظات الفرات الأوسط والجنوب، فيما كان هنالك أمطار رعدية في ذي قار والديوانية والنجف الأشرف إضافة إلى العاصمة بغداد".

وبين، أن "الأمطار ستستمر تقريباً إلى يوم غد وتكون متقطعة ببعض المناطق فيما ستعود الأجواء للصحو بعد غد الثلاثاء".



