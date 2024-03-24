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الإستخبارات العسكرية تضبط ثلاثة إرهابيين في كركوك والأنبار وصلاح الدين

الإستخبارات العسكرية تضبط ثلاثة إرهابيين في كركوك والأنبار وصلاح الدين
الإستخبارات العسكرية تضبط ثلاثة إرهابيين في كركوك والأنبار وصلاح الدين
2024-03-24 20:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

 

بعمليات استباقية منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( ٥ و ١١ و ٢١ ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضائي الشرقاط والرطبة وسيطرة تركلان في كركوك، والذين كانوا يعملون في تنظيم داعش الإرهابي في مختلف صفوفه، إذ تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً. 

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