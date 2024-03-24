الإستخبارات العسكرية تضبط ثلاثة إرهابيين في كركوك والأنبار وصلاح الدين

2024-03-24 20:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

بعمليات استباقية منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( ٥ و ١١ و ٢١ ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضائي الشرقاط والرطبة وسيطرة تركلان في كركوك، والذين كانوا يعملون في تنظيم داعش الإرهابي في مختلف صفوفه، إذ تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.