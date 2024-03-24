الداخلية العراقية: رصدنا انخفاضا بعدد الحوادث بعد تفعيل نظام الكاميرات الذكية

2024-03-24 23:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد، انخفاض في نسبة الحوادث المرورية بعد تفعيل نظام الكاميرات الذكية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد تفعيل نظام المرور الذكي سجلنا انخفاضاً في نسبة الحوادث والمخالفات المرورية في الطرق السريعة وداخل المدن في بغداد والمحافظات".

وأضاف ميري؛ أن "أعلى المخالفات المسجلة كانت هي بسبب السرعة العالية، يليها عدم ارتداء حزام الأمان ومن ثم استخدام الهاتف النقال".