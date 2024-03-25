2024-03-25 11:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل وافقت على الشروط، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس. وأضافت: “وافقت إسرائيل على المقترح الأمريكي بشأن تبادل السجناء والرهائن”. وتتضمن المبادرة الأمريكية التي وافقت عليها إسرائيل “إطلاق إسرائيل سراح نحو 700 سجين فلسطيني مقابل إطلاق سراح […]

ظهرت المقالة إسرائيل توافق على شروط تبادل الأسرى التي اقترحتها أمريكا أولاً على ايرث نيوز.