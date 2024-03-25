2024-03-25 21:24:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، سلامة سد الموصل، فيما توعدت مروجي الأخبار الكاذبة وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت أخبارا كاذبة حول خطورة الوضع في سد الموصل وفي الوقت الذي تستنكر فيه وزارة الموارد المائية مثل هذه التصريحات الكاذبة والمضللة وتحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة […]

ظهرت المقالة الموارد تؤكد سلامة سد الموصل وتتوعد مروجي الأخبار الكاذبة أولاً على ايرث نيوز.