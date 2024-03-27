2024-03-27 10:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الأربعاء، إعادة قرابة سبعة مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة، فضلاً عن أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان في بيان ورد لمننصة “إيشان”، إن “الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس […]

ظهرت المقالة من حسابات حرس صدام الجمهوري.. العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية أولاً على Eishan.