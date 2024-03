بالصور: عملية امنية في قضاء سيد دخيل شرق الناصرية لملاحقة المطلوبين

2024-03-27 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت شرطة ذي قار عملية امنية شرق الناصرية بقضاء سيد دخيل لملاحقة المطلوبين والقبض على المخالفين.وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان قوة امنية من قوة الواجب احدى تشكيلات افواج الطوارئ نفذت اجراءات امنية بقضاء سيد دخيل لملاحقة المطلوبين للقضاء.واضاف، ان القوة شرعت بتنفيذ عمليات تفتيش ونصب...

