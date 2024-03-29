2024-03-29 16:30:09 - المصدر: منصة إيشان

يتوجه عشرات الآلاف من العراقيين، الجمعة، إلى مدينة النجف، لإحياء ذكرى جرح الإمام علي، فجر السبت، قرب مرقده وسط المدينة. وقال مراسل “ايشان”، إن المركبات الصغيرة والباصات، ومركبات النقل العام ملأت الطريق الدولي باتجاه الحلة ومن ثم إلى النجف، استعدادا لإحياء المناسبة. ويحيي ملايين المسلمين الشيعة ذكرى جرح الإمام علي، في التاسع عشر من شهر […]

ظهرت المقالة عشرات الآلاف من العراقيين يتوجهون إلى النجف الأشرف لإحياء “ليلة الجرح” أولاً على Eishan.