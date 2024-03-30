2024-03-30 13:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 115 مليون برميل خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر كانون الثاني بلغت 6.722 ملايين برميل منخفضة بـ200 ألف […]

ظهرت المقالة صادرات النفط العراقي إلى أمريكا تقترب من 7 ملايين برميل خلال شهر واحد أولاً على Eishan.