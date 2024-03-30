2024-03-30 21:48:08 - المصدر: منصة إيشان

شكا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، أمام السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، من قرارات يتعرض لها إقليم كردستان، قائلاً: “إنّهم يريدون إضعاف الإقليم عبر سلاح المحكمة الاتحادية”. وحسب بيان ورد لـ “إيشان”، فإن لقاء بارزاني ورومانوسكي “ناقش اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وتسليط الضوء على الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية […]

ظهرت المقالة مسعود بارزاني “يشكو” أمام رومانوسكي: يريدون إضعاف الإقليم بـ “سلاح” المحكمة الاتحادية أولاً على Eishan.